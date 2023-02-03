Talas'ta zabıtadan ‘huzur' için sıkı denetim

Bu çerçevede ekipler dilencilik, çevre kirliliği, kaldırım işgali, kamu malına zarar verme, yeşil alana park etme ve fahiş fiyat gibi denetimlerde toplam bin 702 işlem gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler sonucunda geçen yıl trafik ışıklarında ve cami önlerinde dilencilik yapan 144 şahsa idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte kaldırım işgali yapan bin 61 kişi, engelli geçişine park eden 84 kişi ve yeşil alana park eden 181 kişi olmak üzere toplam bin 326 kişiye idari para cezası tatbik edildi.

Diğer yandan meydan, cadde, bulvar ve sokak aralarına izinsiz çıkarılan moloz, işyerleri ve apartmanlardan çöp çıkarma saatleri dışında çıkarılan çöpler ile izinsiz dökülen hafriyat ve inşaat atıklarından dolayı 142 kişiye idari para cezası kesildi.

Bunlara ilave olarak kamu malına zarar veren 19 şahıs tespit edilerek işlem yapılırken fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri de ilgili komisyonla birlikte aralıksız sürdü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in koordinasyonuyla gerçekleşen denetimlerde kasa raf uygunluğu, son kullanma tarihi ve fahiş fiyat artışı gibi konularda uygunsuzluk belirlenen 71 işletmeye idari para cezası uygulandı.