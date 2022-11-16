Talas'taki okullarda ara tatil temizliği

Talas genelindeki eğitim kurumlarının tatile girmesiyle birlikte kolları sıvayan Talas Belediyesi ekipleri, okulların tamamında hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

2 ekip halinde yürütülen çalışmalarda kazan daireleri de dahil olmak üzere lavabolar ve sınıflar ile okulun her noktası dezenfekte ediliyor. Böylece özellikle öğrencilerin dokunabileceği yerler özel ürünlerle hijyenik hale getirilmiş oluyor.