Talas'taki okullarda yarıyıl tatili temizliği

Talas genelindeki 57 eğitim kurumunun yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kolları sıvayan Talas Belediyesi ekipleri, okulların tamamında hijyen çalışması gerçekleştirdi.

2 ekip halinde yürütülen çalışmalarda bahçeler başta olmak üzere kazan daireleri de dahil olmak üzere lavabolar ve sınıflar ile okulun her noktası temizlenip dezenfekte edildi.

Yapılan çalışmalarla birlikte Talas'ta okullar ikinci yarıyıla temiz ve hijyenik girmiş olacak.