Talas'tan can dostlara şefkat eli

Bu kapsamda Talas genelindeki 40 ayrı bölgede bulunan besleme noktalarına kuru mama, yemek ve ekmek bırakılıyor. Böylece kışın zorlu şartlarında kedi ve köpeklerin yiyecek bulması kolaylaştırılıyor ve ayrıca yaban hayvanlarının aç kalarak yerleşim yerlerine inmesinin önüne geçiliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı kısa değerlendirmede yalnızca insanlara değil yaşayan her canlıya hizmet götürme gayesinde olduklarını ifade ederek, “Kar yağışıyla birlikte hem yaban hayvanlarının hem de sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin yiyecek bulması zorlaştı. Bunun önüne geçmek için ilçe genelinde 40 noktaya yem bırakıyoruz. Yaz kış devam eden bu uygulamamızı kışın daha bir hassasiyetle yerine getiriyoruz” dedi.