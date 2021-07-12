Talas'tan çevre dostlarına ödül

Talas Belediyesi'nin düzenlediği 'Geri Dönüşüme Destek, Doğaya Nefes' projesi kapsamında ödüle layık görülen kişi, kurum ve kuruluşlara plaketleri takdim edilmeye başlandı.

Talas Belediyesi tarafından çevre bilincini geliştirmek ve özellikle geri dönüşüm konusunda etkin verimlilik sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada ödüle layık görülen kurum ve kuruluşlarla apartmanlar ve bina görevlilerine çeşitli hediyeler ve ‘Çevre Dostu' plaketi veriliyor. Belediye tarafından organize edilen atık yağ biriktirme, çöpleri ayrıştırarak atma ve çevreyi temiz tutma gibi konulara aktif katılım sağlayan apartmanların yönetici ve görevlilerine plaketin yanı sıra çöp konteyneri ve ıhlamur ağacı hediye ediliyor. Projeye katılanlara hediyelerini veren Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Koray Kök, belediye olarak doğayı koruma adına projeler ürettiklerini ifade etti ve özellikle yeniden kazanım konusuna büyük önem verdiklerini söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Kök, “Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın bizzat takip ettiği çevre ve doğa temalı projemize katılan kişi, kurum ve kuruluşlara ödüllerini veriyoruz. Yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğümüz kampanyaya vatandaşlarımız çok büyük katkı sağladı. Biz de Talas Belediyesi olarak kendilerini ödüllendiriyoruz. Katılan çevre dostu herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Ödüle layık görülen apartman yöneticileri ve görevlileri de belediye tarafından düzenlenen ve çevre duyarlığına dikkati çeken böyle bir kampanyaya katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Hem çevreyi korumak hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla belediyemiz tarafından başlatılan bu organizasyonda yer almaktan ve de ödüle layık görülmekten çok mutlu olduk. Talas Belediyemize ve başkanımız Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.