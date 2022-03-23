Talas'tan çiftçiye 32 ton baklagil tohumu daha

Talas Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa sağladığı destek artarak devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu kapsamda hazırlanan 32 ton baklagil tohumunu çiftçilere ulaştırmak üzere muhtarlara teslim etti.

Başkan Yalçın ilk olarak, ayda bir gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında Talas'ta görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Esma Hatun Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda önümüzdeki bahar ve yaz döneminde yapılacak çalışmalar ele alındı. Burada söz alan muhtarlar, hem istek ve önerilerini sunarken hem de Ankara'da ‘Yılın En Başarılı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü' alması nedeniyle Başkan Yalçın'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Yalçın da sürekli Talas için çalıştıklarını belirterek, bu ödülü belediye personeliyle birlikte muhtarların da katkısıyla aldıklarını söyledi.

Toplantının ardından Başkan Yalçın ve muhtarlar, 25 ton nohut 7 ton kuru fasulye olmak üzere toplam 32 ton bakliyattan oluşan 2022 Yılı Baklagil Tohumu Dağıtım programına geçti.

“ÜÇ YILDA ÖNEMLİ DESTEKLER VERDİK”

Başkan Yalçın buradaki konuşmasında 3 senede hem tarıma hem de hayvancılığa önemli katkılar sağladıklarını belirterek, “Önce koyun yıkama banyoluğundan başladık. Arkasından koyun kırkma makinesi aldık. Daha sonra taş toplama makinesi, tohum eleme makinesi, gübre ile ilgili makineler ve diğer tarım aletleriyle sizlerin yanında olmaya gayret ettik. Pandemi döneminde anlaşıldı ki en önemli sektör gıda yani tarım ve hayvancılık. Mesai arkadaşlarımızla birlikte gıda sektörüne destek olmak adına 2 yıldan bu yana nohut, fasulye, kabak çekirdeği, yeşil mercimek, hayvan yemi tohumu dağıttık. En son belediye meclisimizin de oy birliğiyle aldığı kararla ilçemizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılama ücretlerini biz karşılayacağız.” dedi.

“MUHTARLARIMIZ GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ”

“Allah'a çok şükür bereketli bir kış geçiyor.” diyen Başkan Yalçın, “İnşallah şimdi fasulye ve nohut tohumunu, ihtiyacı olan mahallelerimize ekilmek üzere size teslim edeceğiz. Allah hayırlı, mübarek ve bereketli eylesin, afattan korusun. Sizlerin özel olarak tarım ve hayvancılığa verdiği katkı, mahallelerinizdeki çiftçilere verdiğiniz katkı asla göz ardı edilemez. Siz bizim gözümüz kulağımızsınız.” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar adına konuşan Yamaçlı Muhtarı Serdar Özcan da Başkan Yalçın'a tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

TOPLAMDA 63 TON BAKLAGİL, 22 TON YEM BİTKİSİ DESTEĞİ

Öte yandan Talas Belediyesi'nin dün dağıtımını gerçekleştirdiği 32 ton baklagille birlikte son 3 yılda toplam 63 ton baklagil tohumu desteği sağlanmış oldu. Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işlerini kolaylaştıracak tarım aletleri ve makine desteğini de kesintisiz olarak sürdüren Talas Belediyesi, ayrıca 22 ton macar fiği yem bitkisi desteğinde bulunmuştu.