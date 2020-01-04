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Talas'tan çocuklara zeka ve akıl oyunları

Talas Belediyesi, çocukların vakitlerini daha verimli geçirmeleri için haftanın 4 günü gerçekleşecek “Zeka ve Akıl Oyunları” eğitim programı başlatıyor.

7 ila 10 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan program iki grup şeklinde gerçekleşecek.


Yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin tatili verimli geçirmeleri için Talas Belediyesi tarafından etkinlik programı oluşturuldu. Eğitici oyunlardan oluşan program pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenecek. “Zekâ ve Akıl Oyunları” başlığıyla gerçekleşecek programlara 7-10 yaş arasında çocuklar alınacak. Kapalı Çocuk Parkı Kadın Kültür Merkezi'nde başlatılacak eğitim programı, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup olarak yapılacak.


Programa katılım ve ayrıntılı bilgi için Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat edilebilir ya da 502 01 72 numaralı telefon aranabilir.

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