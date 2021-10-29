Talas'tan Cumhuriyet'e 3 okul armağan

Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı vesilesiyle hazırlanan programda 3 okulun açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Kayserimiz adeta hayırseverler cenneti” dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen programların ilki Mevlana Mahallesi'ndeki Hanım Aydoğan Anaokulu'nun açılışıyla gerçekleşti. Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, okul hakkında bilgiler vererek, “Hidayet Aydoğan tarafından annesi Sayın Hanım Aydoğan adına yaptırılan anaokulumuz bu yıl hizmete açılmıştır. Anaokulumuz mülkiyeti hazineye ait 9 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilmiş olup 8 derslikten oluşmaktadır. 320 öğrenci kapasiteli anaokulumuzu Talas'ımıza kazandıran ve Yenidoğan Mahallemizde yaptıracağımız Yaşlılar Gündüz Bakım Evi için hayırseverimize teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Böyle güzel ve anlamlı bir çalışma yapan hayırseverlerimize, ona desteklerini esirgemeyen Talasımıza daha önce hizmet eden başkanlarımızla birlikte bu dönemde hizmet eden kıymetli Mustafa Yalçın Beye ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili İsmail Tamer ise, "Refik Bey kardeşime bu ve daha önceki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine hayır yapmaya devam ediyor. Değerli başkanıma da teşekkür ediyorum.”

“Türkiye'de hayırseverlikte şampiyon biziz"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, eğitimin önemine değinerek, son yıllardaki bütçede en fazla payın yine eğitimin olduğunu belirterek, “Türkiye'de hayırseverlikte şampiyon biziz. Çok şükür çalışıp kazanıp topluma borcumuzu ödüyoruz. Son 25-30 yıl içerisinde Kayseri'de yapılan hayır işlerinin toplamı 1 milyar dolar. Dört üniversitemizin çoğu, okullarımızın birçoğu, sağlık ocakları, hastaneler gibi hayırlardan dolayı biz şehrimizle övünüyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla okulun açılış kurdelesi protokol tarafından kesildikten sonra bina incelendi.

Hikmet Cıngıllı Anaokulu ve Emine Gönen Ortaokulu'nun temeli de atıldı

Buradaki törenin ardından yine Mevlana Mahallesi'nde yapılacak Hikmet Cıngıllı Anaokulu ve Emine Gönen Ortaokulu'nun temel atma programına geçildi. Törenin açılışında konuşan Yavuz Çağlıişlek rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen hayırsever İzzet Bayraktar'ın mektubunu okudu. Emine Gönen Ortaokulu hayırseveri Ahmet Gönen adına konuşan Ömer Yağmur ise hayırseverin okulun yanına 30 derslikli bir lise yapımını daha üstleneceği müjdesini verdi.

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bugün devlet-millet işbirliğinin en önemli göstergesi olan okulların açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de devlet-belediye ve özel sektör işbirliğinin en güzel örneğini gördüklerini ifade etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise, sözlerine Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayarak, “Bu vatanın kurtarılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların verdiği mücadeleyle biz bugün ayaktayız.” şeklinde konuştu.

"Kayseri adeta hayırseverler cenneti"

"Önce eğitim" diyen Özhaseki, “Biz buralarda yavrularımızı eğiteceğiz. Onlar da inşallah gelecekte bizim teminatımız olarak idareci olacaklar, her bir safhada bu ülkeye hizmet edecekler. Hayırseverlerimiz kendilerine düşeni yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Cenabı Hakk keselerine bereket versin. Kayseri adeta hayırseverler cenneti gibi bir yer” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hayırseverlerin temsilcilerine plaketler verilirken, program dualar eşliğinde okulların temeli için hazırlanan butona basılmasıyla sona erdi.