Talas'tan Emlak Vergisi Hatırlatması

Mustafa Palancıoğlu, 2018 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemelerinin başladığını belirterek, vatandaşlardan yoğunluk yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Başkan Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ödeme süresinin 30 Kasım Cuma günü sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşların bugünden önce vergilerini ödeyip, gecikme zammına uğramamalarının menfaatlerine olacağını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, ödenen vergilerin vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğünün altını çizerek, hizmetlerin zamanında gerçekleşebilmesinde vergilerin önemli olduğunu kaydetti. Başkan Palancıoğlu, “Vatandaşlarımızın duyarlılığına güveniyoruz. Bu konuda yoğunluk yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, veznelerin bu hafta sonu açık olacağını ifade ederek, “Veznelerimiz ve Emlak Servisimiz 24 Kasım Cumartesi ve 25 Kasım Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Son iki gün yani, 29 Kasım Perşembe ve 30 Kasım Cuma günleri de saat 19.00'a kadar açık olacak.” şeklinde konuştu.

Vatandaşların belediyeye gelmeden de ödemelerini yapabileceklerini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Vatandaşlarımız vergilerini posta çekiyle, kredi kartıyla, internet üzerinden ve e-devlet üzerinden ödeyebilirler. Bu kapsamda vatandaşlarımız, 234101 nolu posta çeki hesabı ve Vakıfbank'ın TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN numarasından ödeme yapabilirler. Ayrıca belediyemizin www.talas.bel.tr internet adresinden kredi kartıyla da vergilerini ödeyebilirler.” diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu, sözlerinin sonunda vergisini zamanında ödeyerek hizmetlere katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.