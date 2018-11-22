Talas'tan gönüllü kültür teşekküllerine gezi

Geçen hafta sonu 3 gün süren tur öncesi 40 kişilik grup dualarla uğurlandı. Gezinin ardından Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş ve beraberindekiler Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Ahmet Taş, “Gerçekten tarihimize bir yolculuk yaptık. Çanakkale ve Bursa'yı yaşayarak anlama ve anlamlandırma amaçlıydı gezi. Bir yandan Osmanlı'nın ilk başkentlerinden padişahlar şehri Bursa'yı ve ecdadımızın şanlı bir tarih yazdığı Çanakkale'yi gezdik. Sizin desteğinizle buraları görebildik. Dualar ettik. Allah razı olsun. Çok şükür kazasız şekilde gidip geldik” dedi. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, “Ahmet Nedim Kilci bey ile birlikte biz birçok gurubu Çanakkale ziyaretlerine gönderdik. Özellikle şehit yakınları ve muhtarlarımız çok mutlu oldular. Bizim tarihimizi ve kültürümüzü öğrenmemiz son derece önemli. Özellikle 80 civarında gönüllü kültür teşekkülünü bünyenizde bulundurmanızdan dolayı aslında şehrimizin geleceğiyle ilgili de gönüllü kültür teşekküllerinin istişaresini yaparak kararlar almamız lazım. Bu çerçevede de sizlerin Çanakkale'yi ve Bursa'yı ziyaretiniz önemliydi. İnşallah bundan sonra da sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan çini hediye etti.