İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas'tan ‘Sağlıklı nesil, mutlu yaşam' projesi

Talas Belediyesi aileler, çocuklar ve gençler için psikolojik destek projesi başlattı.

Çocuklarda ve gençlerde sınav kaygısı, aile içi iletişim sorunları ve boşanma sürecinde çocuk psikolojisi konularının ele alınacağı proje, “Sağlıklı nesil, mutlu yaşam” sloganıyla faaliyete geçirildi.


Talas Belediyesi personeli Psikolog Gamze Akçura tarafından verilecek danışmanlık hizmeti ile daha huzurlu ailelerde daha mutlu nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Talas Belediyesi Kapalı Çocuk Parkı ve Kadın Kültür Spor Merkezi'nde ücretsiz olarak verilecek danışmalık hizmetinden yararlanmak için randevu almak gerekiyor.


Pazar günleri hariç haftanın 6 günü verilecek olan danışmanlık hizmeti çocuklarda ve gençlerde sınav kaygısı, aile içi iletişim sorunları ve boşanma sürecinde çocuk psikolojisi konularını kapsıyor.


Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0352 502 01 72 numaralı telefon aranabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.