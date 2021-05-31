Talas'tan sinekle mücadelede bir ilk: sinek tespit ve kontrol noktası

Talas Belediyesi, hizmete geçirdiği yeni uygulama ile Kayseri'de bir ilki gerçekleştirerek önce bölgede bulunan sinek türlerini tespit ediyor daha sonra etkin mücadele gerçekleştiriyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinek türleri ve sayısı da artış gösteriyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Talas Belediyesi de Kayseri'de bir ilk olan uygulamayı hizmete koydu.

İlk olarak Muhsin Yazıcıoğlu Parkına konulan ve sineklerle mücadeleye etkin katkı sağlayacak sinek tespit ve kontrol noktası, üzerinde yer alan ışıklı yapısı ve içerisinde bulunan özel sinek çekici gazların salınımı ile sinekleri içine gelmesini sağlayarak hapsediyor. Böylece, bölgede hâkim olan sinek türleri hakkında numune alınarak etkin ilaçlama çalışması oluşturuluyor. Ayrıca sistem sayesinde bölgedeki sinek popülasyonunda yaşanan artış ve azalışlar ile çeşitleri konusunda bilgi sahibi olunuyor. Buna bağlı olarak ilaç çeşidi, ilaç dozu ve sıklığını ayarlanıyor.