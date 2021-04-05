Talas'tan tohum desteği devam ediyor

Bu kapsamda Talaslı üreticilere 18 ton baklagil tohumu dağıtılacak.

Talas Belediyesi Reşadiye Ek Binası'na gelen üreticiler nohut ve kuru fasulyeden oluşan tohumlarını teslim alarak ekim yapmak üzere tarlalarına yöneliyor.

Verilen tohum desteğinden duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Talas Alaybeyli Mahallesi çiftçilerinden İlim Sancak, “Öncelikle Başkan Yalçın'a teşekkür ederim. Biz fasulyeyi geçen yıl ektik ve verimi fazla aldık. Bu sebepten bu yıl da ekeceğiz. Biz çok memnun kaldık” dedi.

Bir diğer üretici olan Koçcağız Mahallesinden çiftçi Ferhat Odabaşı da “Talas Belediyesi'nin çiftçiye verilen desteklerinden söz ederek. Tarıma çok güzel destekleri var teşekkür ederiz” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, göreve geldiği günden bu yana tarımsal alanda başlattığı uygulamalar ve sağladığı desteklerle Talaslı üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda çiftçilere geçen yıl 15 ton tohum desteği sağlanmıştı. Bunların dışında taş toplama makinesi, anıza direkt ekim makinesi ve kompost gübre karıştırma makinesi ile çiftçilerin zamandan ve maliyetten kazanç elde etmeleri sağlandı. Bunlara ek olarak koyun banyoluğu ve koyun kırkma makinesi ile hayvancılık alanında destekler sunulmuş oldu.