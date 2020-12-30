İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas'tan Vergi Yapılandırması için gelenlere hijyen paketi

Talas Belediyesi tarafından emlak ve çevre temizlik vergisi başta olmak üzere çeşitli konularda vergi ödemeleri için belediyenin emlak servisine gelen vatandaşlara toplam 4 bin adet dezenfektan ve maske hediye edildi.


Vergi yapılandırmasıyla birlikte ödeme noktalarında oluşan yoğunluk nedeniyle Talas Belediyesi de önlemlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda vergi ödemeleri için emlak servisine gelen vatandaşlara sprey dezenfektan ve 3 adet maskeden oluşan hijyen paketi verildi.


VATANDAŞLAR MEMNUN


Uygulama karşısında memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar pandeminin başladığı ilk günden beri Talas Belediyesi'nin desteğini her zaman hissettiklerini ifade etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın salgın sürecinde daima yanlarında olduğunun altını çizen vatandaşlar Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.