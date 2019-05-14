Talha Sarıaslan U15 Milli Takımına davet edildi

U15 Milli Takımı 21-23 Mayıs 2019 tarihlerinde İsviçre'de, İsviçre U15 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 17 Mayıs 2019 Cuma günü saat 12.00'de, İstanbul Kavacık Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak.

Açıklanan aday kadroya İstikbal Mobilya Kayserispor 2004 doğumlu golcü oyuncu Talha Sarıaslan davet edilerek camiada büyük sevince neden oldu.

Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile oynadığı 23 maçta 26 gol atan golcü oyuncu takımın en skorer ismi oldu. Attığı gollerin yanı sora oynadığı futbolla dikkat çeken Talha Sarıaslan aynı başarıyı Milli Takımda da göstermek istiyor.