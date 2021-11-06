Talha Sarıaslan'a milli davet

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Talha Sarıaslan, U18 milli takım aday kadrosuna davet edildi.

U18 Milli Takımının 10-12 Kasım 2021 tarihlerinde Priştine'de Kosova ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17.00'de İstanbul Havaalanı'nda toplanacak. Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor kadrosunda bulunan Talha Sarıaslan'a U18 milli takımından davet geldi. Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada; "U18 Milli takımımızın 10-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Priştine'de Kosova ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna Yukatel Kayserispor'umuzdan Talha Sarıaslan davet edildi. U18 Milli Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.