Talha Sarıslan 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, genç futbolcu Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi. 31 Mayıs 2024'de sözleşmesi sona erecek olan 2004 doğumlu futbolcu, 2 yıllık imza attı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Talha Sarıarslan'ın sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Forvet olarak oynayan Sarıaslan, bu sezon 2 kez Türkiye Kupası'nda, 13 kez U-19 Liginde ve 3 kez de Rezerv Lig maçında sarı kırmızılı formayı giyerken toplam 11 gol attı.