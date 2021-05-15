Tam kapanmalı bayramda beslenmeye dikkat

Ramazan ayının bitmesiyle birlikte yiyeceklere bir anda yüklenilmemesi gerektiğini dile getirdi. Fatma İlhan Uçan, “Bu bayram tam kapanmadan dolayı biraz buruğuz. Kalabalık bayram sofralarından uzak kalacağız, bayram ziyaretleri yapamayacağız. Bu sene evde, ailemiz ile baş başayız. Ama ailemizle baş başa kalsak bile, bayramın geleneksel sofralarını kuracağız. Ama bayramla birlikte değişecek beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Oruç nedeniyle neredeyse 16 saat aç kalmaya alışan bedenimizi, birden bire daha çok ve ağır yiyeceklerle zorlamamak gerekiyor. Çünkü bir anda yüklendiğimiz de ciddi hazımsızlık ve gastrointestinal tarzı sistem şikayetleri, şişkinlik, gaz problemi gibi durumlarla karşılaşabiliriz. O nedenle olabildiğince hafif besinlerle başlamak önemli. Yoğun karbonhidrat ve aşırı yağlı kahvaltılar yerine daha hafif, mideyi çok fazla yormayacak tam tahıllı ekmekler, az yağlı peynir, zeytin güne başlamak için iyi bir seçenek. Yumurta ile bol yeşillik, salatalık, domates gibi posa içeriği ile zengin bir kahvaltı yapmak oldukça önemli. Birkaç saat sonrasında ise bitki çayını içmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Öğle ve ya akşam yemeklerine gelecek olursak, birinde sebze, birinde ise protein yani et, balık ve tavuk tercih edilebilir. Eğer ki dayanamayıp, kaçamak bir kahvaltı yaptıysak, biraz ipin ucunu kaçırdıysak, muhakkak 2 öğün yaparak araya birde sinek öğün ekleyebiliriz. Bu öğünde ise mevsim meyveleri, yine porsiyon kontrolleri yapılarak yağlı tohumlar tercih edilebilir” ifadelerini kullandı. Bayramların olmazsa olmazı tatlıların yenilebileceğini ancak sütlü, meyveli ve az şerbetli tatlıların tüketilmesi gerektiğini belirten Uçan, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Bayram geldi. Geleneklerimiz var. Elbette tatlı tüketeceğiz ama genelde daha sütlü, meyveli ve şerbetsiz tatlıları tercih etmeye gayret gösterelim. Diyabet gibi kronik hastalığımız varsa biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yine günde en az 12-15 bardak kadar su içilmesi çok önemli. Ramazan ayında, gün içerisindeki hareketlilik ve egzersizimiz biraz daha azaldı. Bayram ile beraber tekrardan hareket etmeye başlamamız gerekiyor. Evdeyiz ama egzersiz yapmamızı sağlayacak eğlenceli videolar ile ailece ortak olabileceği egzersizleri yapabiliriz. Ev içerisinde de olsa muhakkak hareket halinde olmamız oldukça önemli..”