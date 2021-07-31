Taner Yıldız: “Yüz yüze eğitime geçiş için hepimizin alacağı tedbirler çok önemli”

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nu ziyaret ederek, bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Bakanımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalarla ilgili sunum yapacağız. Değerlendirmelerini bekleyeceğiz. Eksiğimiz veya fazlamız neyse onları da görmesini isteyeceğiz. İnşallah onlarında da desteği ile memleketimize eğitim öğretim noktasında yapacağımız hizmetleri arkadaşlarımızla değerlendirip yolumuza devam edeceğiz. Şimdiye kadar verdiği desteklerden ve özellikle yatırım noktasında vereceği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, “Müdürümüzle dışarıda zaman zaman görüştük. İl milli eğitimi ile alakalı problemlerimiz, aşılması gereken noktalar varsa onları istişare etmeye çalıştık. Bugün de kendi makamında bir kez de ziyaret etmek istedim. Bizim sağlık ve eğitimin kültürle beraber Türkiye'nin vazgeçilmez ve istikbaline dönük en önemli sektörler olduğunu biliyoruz. Güvenlik ile özgürlüklerin zaman zaman çatışmaya girdiğini, zaman zaman önceliklerini birinin diğerine bıraktığı bir ortamdayız. Hamdolsun, güvenlik ortamı artık özellikle PKK'nın dize getirilmesiyle beraber şuanda daha çok bu sektörlerde ağırlığımızı artırmış olacağız. Pandemi döneminde yüz yüze eğitimin kesintiye uğradığı bir dönemde, yaklaşık 1.5 yıllık bir süreci hep beraber yaşadık. Bundan sonra Milli Eğitim Bakanımızın da bahsettiği gibi her türlü vakalara karşı inşallah hedef olan 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin daha çok oturacağı ve sistematik hale geleceği döneme inşallah hep beraber girmiş oluruz. Bunda her birimizi alacağı tedbirler önemli” şeklinde konuştu.

Yıldız ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve Kayseri'deki eğitim durumuyla ilgili yetkililerden brifing aldı.