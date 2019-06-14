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Tanzanya Ankara Büyükelçisinden, ERÜ Rektörü Çalış'a Ziyaret

İletişim Fakültesi mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri’ye gelen Tanzanya’nın Ankara Büyükelçisi Prof.

İletişim Fakültesi mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri'ye gelen Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Prof. Elizabeth K. Kiondo ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, iki ülke üniversiteleri arasında eğitim alanındaki işbirliklerin önemine değindiler.


Ziyaretin sonra Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Büyükelçi Prof. Elizabeth K. Kiondo'ya üniversitenin gümüş tabağını hediye etti.

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