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Tapu Kadastro ile protokol imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11.

Bölge Müdürlüğü arasında web tapu üzerinden işlem yapılmasıyla ilgili protokol imzalandı. Protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya imzaladı.


Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında imzalanan protokolle artık web tapu sisteminden elektronik ortamda işlem yapılması mümkün hale gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya'nın imzaladığı protokol; belediye ile ilgili tapu sicil kayıtları üzerindeki belirtme ile şerhler konusundaki işlemlerin belediye tarafından web tapu üzerinden yapılmasını mümkün kılıyor.


Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında ayrıca web tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol yapılmasıyla ilgili gündem maddesini görüşmüş ve oy birliği ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a yetki vermişti.

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