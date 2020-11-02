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Taraftar Kanga'ya tepkili

Hes Kablo Kayserispor’un Fransız Forveti Wilfried Kanga, Çaykur Rizespor maçındaki performansı ile tepki topladı.

Hes Kablo Kayserispor'un Fransız Forveti Wilfried Kanga, Çaykur Rizespor maçındaki performansı ile tepki topladı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Bu müsabakada sahaya ilk 11'de çıkan Kanga kaçırdığı gol pozisyonları sonrası büyük tepki aldı. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında 2 net pozisyonu değerlendiremeyen Wilfried Kanga ikinci yarıda yerini Denis Alibec'e bıraktı. Kayserispor taraftarları, Rizespor maçında kötü bir performans sergileyen Kanga'ya tepki gösterirken, sosyal paylaşım sitelerinden tepkilerini dile getirdiler.


Kanga bu sezon Hes Kablo Kayserispor forması ile 5 maçta sadece 1 gol kaydetti.

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