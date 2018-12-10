Taraftarlar maçı izlemek için her yolu denedi

Kayseri Süper Amatör Küme'de haftanın en önemli maçı olan Yahyılaspor-Kayseri Yolspor maçında tribünde yer kalmayınca taraftarlar maçı yedek kulübelerinin arkasındaki çıkıntılara çıkarak izledi. Sana Komiseri, sağlıkçı ve il temsilciliği yetkilileri kulübede, taraftarlar ise arkalarında fotoğraflara yansırken ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk yarışı veren Yahyalıspor ile Kayseri Yolspor'un Argıncık Stadı'nda oynadığı maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Argıncık Stadı'nın 300 kişi kapasiteli tribünleri tamamen doldu. Sahanın etrafını kapatan tel örgülerinde dolması ile bazı taraftarlar maçı izlemek için ilginç bir yol buldu. Görevlilerin yer aldığı kulübenin arkasındaki küçük çıkıntılara tırmanarak oturan genç taraftarlar 90 dakika boyunca maçı buradan takip etti. Kulübede oturan saha komiseri, sağlıkçı ve futbol il temsilciliği görevlilerinin üzerinde ilginç görüntüler sergileyen taraftarlar, maçı izleyecek yer bulmanın keyfini çıkardılar.