Tarih ellerinde şekilleniyor

Kayseri'de heykeltıraş Mahmut Esat Sevilay, tarihe damga vuran tarihi eserlerin maketini aslına uygun olarak keyifle yapıyor.

Kayseri'de yaptığı birbirinden güzel eserlerle tarihseverlerin ilgisini çeken heykeltıraş Mahmut Esat Sevilay, özellikle Türk tarihi için önemli olan ve günümüze kadar ulaşan eserlerin birebir maketini yapıyor. İçerisinde ilk 'Türk' kelimesinin geçtiği Orhun Abideleri, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve ülkenin farklı yerlerinde bulunan tarihi kümbetlerin maketlerini yapan Sevilay, maketleri tek tek eliyle işliyor.

Yaptığı eserler hakkında bilgiler veren heykeltıraş Sevilay, “Türklük için Orhun abideleri çok büyük bir değer. Dünyadaki Türk yazısı da Orhun Abidelerinin üzerinde yer almakta. Biz bu Orhun Abideleri üzerinde uzun yıllardır uğraşıyoruz. Son olarak da bunların bir bölü bir buçuk ölçeğinde ki heykelini yaptık. Geçtiğimiz hafta Ankara'ya gönderdik. Bunu yaparken bizim için tarihin o anki dokusu, kokusu ve keyfi ve o duygulara bürünmekte çok önemli. Bu işleri zaten bunları kaygı ederek yaptık. Bu kaygılar olmasa belki de bu işi yapamazdık. Tarihimizle ilgilenmek, bunları yaparken o tarihi araştırmak ve yeni bilgiler edinmek bizim için çok önemli. Bizde ki örnek bir ürün üzerindeki yazılarda yine örnek ama biz gerçek ürünü yaparken, bütün yazıları bilimsel alıntılar kullanarak yaptık. Bunların hepsi tek tek elle işlendi ve yerine ulaştı. Çok beğenildi. Beğenilmesi de bizim çok hoşumuza gitti. Umarım hayırlı olur. Bizim işimizin en önemli noktası tabi ki emek” ifadelerini kullandı.

Maketleri yaparken çok keyif aldığını, bu yüzden zorlanmadığını kaydeden Sevilay, “Biz bunu yaparken, keyif aldığımız için zorlanmıyoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman ‘tozun toprağın içerisinde çalışıyorsunuz. Çok ağır şeyler yapıyorsunuz' diyenler oluyor. Çok büyük yüklerin altına da girdiğimiz oluyor. Bunları yaparken, bu toz, toprak ve ağır yük bize keyif gibi geliyor. Biz bunları yaparken yorulmuyoruz. İnsan sevdiği işi yaparken yorulmaz. Bizde aynı bu şekilde sevdiğimiz işi yaptığımız için gayet keyifli, yorulmadan hiç durmadan çalışabiliyoruz” şeklinde konuştu.