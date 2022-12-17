Tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda yurt dışına kaçırılmak istenen çeşitli tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir şüphelinin Kayseri ve çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri yurt dışına çıkaracağı bilgisine ulaştı. Şüphelinin ikametine yapılan operasyonda 23 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 1 adet taş obje, 1 adet el dedektörü ve 2 adet dedektör başlığı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.