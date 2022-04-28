Tarihi eserleri piyasaya süremeden yakalandı

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde yapılan istihbari çalışmalarda O.K.'nin temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi alındı. Cumhuriyet Mahallesinde O.K.'ye ait adreste düzenlenen operasyonda 1 adet kırmızı kaplı İncil, 1 adet toplu tabanca, 17 adet eski fişek, 16 adet sikke, 24 adet madalyon, 21adet değişik şekillerde obje ele geçirildi.

Olayla ilgili O.K. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.