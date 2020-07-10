Tarihi eserleri satmak için Kayseri'ye gelen 3 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Nevşehir'den Kayseri'ye tarihi eser satmak için gelen 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 279 gümüş sikke ve bir adet heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda R.K., D.Ç. ve M.K.'nin Nevşehir'den Kayseri'ye tarihi eser satmak için geldiği belirlendi. Yapılan takip sonucu Melikgazi ilçesinde olduğu anlaşılan şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 279 adet gümüş sikke ile bir adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken ele geçirilen malzemelerin incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.