Tarihi eserlerle yakalanan şahıs adliyeye çıkarıldı

Kayseri'de Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda Doğu Roma İmparatorluğu ve Helenistik dönemlere ait 2 bin 505 sikke ve at heykeli ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen S.Y. takibe alındı. Yapılan takip sonrasında S.Y., Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 bin 505 adet değişik boy ve ebatta at heykeli, yüzükler, sikke ve metal objeler ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen tarihi eserlerin Doğu Roma İmparatorluğu ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilerek Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.