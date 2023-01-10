Tarihi Hamidiye Medresesi Geleneksel El Sanatlarına Ev Sahipliği Yapacak

Mülkiyeti belediyeye ait olan Hamidiye Medresesinin geleneksel el sanatları kurslarına ev sahipliği yapmasıyla daha çok bilinip ziyaret edilmesine vesile olacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Hem kadınlarımızın yeteneklerini geliştirip ev ekonomilerine katma değer sağlayacak hem de Hamidiye Medresemizin tanınmasına vesile olacak böylesi anlamlı bir projeye katkı sağlayan milli eğitim müdürlüğümüze ve Şıhlı Kültür ve Yardımlaşma Derneğimize teşekkür ediyorum. Gelenekse mirasımızı gelecek nesillere aktaracağımız böylesi bir projeye Sultan Abdulhamid Han'ın bizlere mirası olan Hamidiye Medresesinde olması da büyük anlam kazandırmaktadır. Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.