Tarım anneleri evlerine kavuşuyor

Talas Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerinde çalışan mevsimlik işçilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen “Tarım Anneleri Ev'leniyor” projesinde sona gelindi. Kurulumu tamamlanan 30 konteyner, 17 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek törenle mevsimlik işçilere teslim edilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte gerçekleştirilen toplam 2 milyon 500 bin liralık yatırımla Alaybeyli Mahallesi'ne kurulan konteyner kent, mevsimlik işçilerin daha konforlu bir ortamda barınmalarına imkan sağlayacak. Toplam 3 bin 500 metrekare alanda gerçekleştirilen projede her biri 21 metrekare büyüklüğünde 30 yaşam konteyneri, 1 eğitim konteyneri ve 1 çamaşırhane konteyneri ile çocuk oyun alanı bulunuyor.

Her türlü temel ihtiyaç düşünüldü

Her bir yaşam konteynerinde buzdolabı, set üstü ocak, tuvalet ve duş gibi temel ihtiyaçların bulunduğu projeye uygun olarak çocuklar için de okul öncesi eğitim çalışmaları yapılacak. Ayrıca konulan oyun grubu ile çocukların keyifli vakit geçirmesi sağlanacak.

“Sağlıklı ve yaşanabilir ortamlar amaçlıyoruz”

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki mevsimlik işçilerin aileleriyle birlikte daha uygun ortamlarda barınmalarını ve sosyal hayata uyum sağlamalarını amaçladıklarını belirterek, “Tarım işçisi olarak doğu ve güneydoğudan gelenlerin daha iyi şartlarda konaklayacağı mekânlar oluşturduk. Böylece başta anneler olmak üzere zor şartlarda barınmak zorunda kalan ailelerin yüklerini hafifletmiş olacağız. Soğuktan, yağmurdan yaştan korunmuş olacaklar. Bu proje ile ayrıca tarım işçilerinin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ortamda kalmalarını sağlamayı hedefledik.” dedi.

17 Ekim Pazartesi günü saat 18.30'da Talas'ın Alaybeyli Mahallesi girişinde gerçekleştirilecek konteyner konutlar teslim törenine şehir protokolünün yanı sıra bölge sakinlerinin katılması bekleniyor.