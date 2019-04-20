Tarım ve Orman Bakanlığı Kandil Gecesi Süt Dağıttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, süt tüketimini arttırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için, tüm illerde kandil gecesi yatsı namazı çıkışında süt dağıtımı gerçekleştirdi. Kayseri Hunat Caminde namaz çıkışı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin vatandaşlara süt dağıttı. Süt tüketimine ilgiyi arttırmak için tüm illerde süt dağıtımı yapıldığını söyleyen Mustafa Şahin, “Bakanlığımız her kandilde olduğu gibi, bu kandilde de tüm il ve ilçe müdürlüklerimize merkezi camilerimizde süt dağıtılması konusunda talimat verdi. Biz de Kayseri İl Müdürlüğü olarak, birçok ilçemizle birlikte bu gece yatsı namazına müteakip süt dağıtımını yapmaya başladık. Ben özelikle Damızlık Sığır Yetiştiriciler Derneğine, süt desteği konusunda yardımlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Bununla birlikte, diğer ilçelerimizde de süt birliklerimiz vatandaşlarımıza bu özel gecede süt ikramında bulundular. Kur'an suresinde de, Allah bize sütle alakalı neler olduğunu bize anlatıyor. Biz de bu gecenin bereketinden faydalanabilmek için, bakanlığımız ve Kayseri İl Teşkilatı olarak vatandaşlarımıza süt ikramımızı yapıyoruz. Böylece hem bir farkındalık oluşturuyoruz vatandaşlara süt içirmeye çalışarak hem de ikramda bulunmuş oluyoruz” ifadelerinde bulundu