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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yahyalı'da Tarım ve İnsan Sergisi Açtı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yahyalı ilçe meydanında Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarım ve İnsan fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer fotoğraflar, ilk olarak Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmişti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kayseri'de açılan sergi, Yahyalı ilçesinde de açıldı. Serginin açılışını yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Kayseri'nin en güzel meydanında bu sergiyi açan İl Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Tarım ve insan ayrılmaz ikili diye düşünüyorum. Tarım insanlığın vazgeçilmez bir uğraşıdır. Et ve tırnak gibidir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 5 ilçede bu sergiyi düzenliyor ve bu ilçelerden biri de Yahyalı" dedi.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından açılan sergi, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

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