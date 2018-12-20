Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Kayseri Şeker'e iade-i ziyaret

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a iade-i ziyarette bulundu.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a iade-i ziyarette bulundu.
Ziyaret esnasında şeker pancarı tarımının gelişimine Kayseri Şeker'in katkıları ve Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarındaki kampanya faaliyetleri hakkında bilgi alış verişinde bulunulduğu belirtildi.
Ziyaret esnasında, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hurşit Dede de hazır bulundu.