Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: "Kayseri'deki çiftçiye 18 yılda 2 milyar TL destek sağlandı"

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; Kayseri'deki çiftçilere 2 milyar TL destek sağlandığını açıkladı.

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Şahin, ülkede hayvancılığın ayakta kalabilmesinin tek yolunun kendi kaba yemini üretebilmesi olduğunu söyleyerek; "Türkiye'deki hayvancılığın ayakta durabilmesi için tek yolu var; kendi kaba yemimizi kendimiz karşılamamız. Bir hayvancılık işletmesi kendi kaba yemini karşılayamıyorsa para kazanabilme ihtimali çok zor. Aksaray'dan 1 liraya yonca aldığınızı varsayarsan, 1 lira da nakliyeye veriyorsunuz. Şimdi hayvana vereceğiniz şeye kendi değeri kadar nakliyeye vermek ticareti bilen bir şehir için yapılmaması gereken işlemlerden bir tanesi" dedi.

Çiftçilerin devlet desteğinden yararlanmak için resmi kiralama yapıp Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Şahin; "Resmi bir sözleşme yapılması lazım. sözlü akit ile olduğu zaman devletin bunu görebilme şansı yok. Dolayısıyla mülk sahibi kimse destek ona doğru gider. ÇKS kaydı olmalı. Bizim için önemli olan desteği verebilmemiz için ÇKS kaydının sizin üzerinizde olması lazım. Devlet olarak diyoruz ki mülk sahibi kimse para ona gidiyor. O yüzden tohum işini desteklemeye çalışıyoruz. Nakdi destekleri ayni desteklere çevirdiğimizde inanın üreticiler daha mutlu olacak. Devlet babadır, kimsenin bir şey kaçırmasına göz yummaz, gereğini yerine getirir. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde desteklemelerle alakalı yeni bir yapılanmayla sahadaki serzenişlerin önüne geçileceği konusunda ümitvarım. Çünkü üretim planlayabilmemiz de bundan geçiyor" ifadelerini kullandı.