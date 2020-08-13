Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için incelemeler başladı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun talimatları doğrultusunda Develi'de Sindelhöyük ile Karacaviran Mahallesi arasına yapılacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ankara'dan gelen Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve ekibiyle birlikte yapılacak sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.

2 milyon m2'lik alana yapılacak olan ve 2 binin üzerinde kişinin istihdam edilmesine vesile olacak alanda yapılan incelemeler sonrasında Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç alanın yapılacak organize sanayi bölgesi için uygun olduğunu belirtti.

Tarım ve hayvancılığın ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu ve yapılacak organize sanayi bölgesinin Develi'deki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katma değer kazandıracağı ve kaliteyi daha da artıracağını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Develi Belediyesi olarak bizlerin de tarım ve hayvancılık alanı olarak belirlediğimiz 2 milyon m2'lik alana yapılacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Develimiz, bölgemiz ve Kayserimiz için büyük bir önem arz etmektedir. Hayata geçirilmesiyle birlikte Develimizde, bölgemizde ve Kayserimizde tarım ve hayvancılığın verimini daha da artıracak ve bölgemiz insanının istihdam edilmesine vesile olacak olan tesisimizi Develimize kazandıran sayın bakan yardımcımız Mustafa Aksu'ya teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.