Tarımla ilgili kurum ve kuruluşlar işbirliği için toplandı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, bazı STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Mustafa Şahin, ‘yerinde üretim, yerinde tüketim' çalışmalarıyla ilgili işbirliği yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Tarımsal üretimde Kayseri'nin, Türkiye'de önemli bir konumda bulunduğunun altını çizen Şahin, yapılacak olan işbirliği ve gerçekleştirilecek projelerle söz konusu üretimi daha ileri noktaya taşımak istediklerini dile getirdi. Şahin, “Türkiye'deki çilek fidesi üretiminin yüzde 60'ına yakınını, elma yetiştiriciliğinin yüzde 5'ini biz sağlıyoruz. Ayçiçeği yetiştiriciliğinde, buğday, arpa ve hububat yetiştiriciliğinde önemli bir yerdeyiz. Ama bunların satış ve pazarlamasında var olan eksiklerimizi STK'larla işbirliği halinde aşmak istiyoruz” dedi.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ise, çiftçinin girdi fiyatlarının artmasından dolayı ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Tüm dünyadaki küresel ısınmaya bağlı iklimsel değişiklikler bir yana, özellikle ekonomik problemlerin çitçinin üretimini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Güneş, “Gübre fiyatları geçen yıla oranla iki kat, Euro ve Dolar ise yüzde 50 oranında arttı. Bu durumdan çok rahatsızız. Bu yıl gübresiz ekim yapan çiftçi sayısı oldukça fazla. Bu, bizim yapacağımız bir iş değil. Önlemler alınmalı. Gübre fiyatları geri çekilmeli” dedi.

Öte yandan, Türkiye'de üretilen bazı ürünlerin muadillerinin ithal edilmesinin de çiftçinin belini büktüğünü kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz üretmeye mecburuz. Türkiye'de şartlar ne olursa olsun üreteceğiz ama üretirken yetkililerimizin, hükumetimizin elimizden tutması gerekir. 2 bin 900 liraya gübre satın alıp da 1 Liraya buğday satarsak kâr edemeyiz. Canlı hayvanın kilosunu 29-30 TL'ye alıp da 70 TL'ye et kestirirsek kâr edemeyiz. Çiftçi şu anda hak ettiği fiyatları alamıyor, gübre fiyatları pahalı, yani üretmekte zorluk çekiyor. Biz 3-4 Liraya çekirdeğimizi satamazken Çin'den ithal ayçekirdeği geliyor. Biz bunu milletvekillerimize, bakanlarımıza söyledik; vergileri arttı, şimdi piyasaya çok girmez oldu. Türkiye'de çiftçimiz ürettiği ayçekirdeğini 3 Liraya, 4 Liraya satamaz iken, Çin'den 14 Liraya çekirdek geliyor. Biz de bundan tabi ki çiftçi olarak rahatsızız. Ayçekirdekleri üreticilerimizin elinde kaldı.”

Konuşmaların ardından katılımcı kurum ve kuruluşlarla istişare toplantısına geçildi.