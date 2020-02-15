Tarımsal üretime Melikgazi desteği

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak bölgesel tarım sektöründe gelişimi sağlamak, yaygınlaştırmak ve pazar payı oluşturmak için yeni projeler ürettiklerini söyledi.

Enerji ve su kaynakları için dünyada büyük çekişmeler yaşandığını ancak sonuçta, toplumların tarıma yöneleceğini çünkü her türlü teknik gelişme ve büyüme sağlansa da insanoğlu için tarımın büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak üreticilerden doğrudan çiçek ve fidan alımı, tarım ve hayvancılıkla ilgili ürünlerin yetiştirilmesi, iyileştirilmesi, işlenmesi veya satışının yapılabilmesi için Belediye Meclis Kararı ile imkanlar sağlanacağını kaydetti. Tarımın Anadolu Halkı için önemli olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi; “Bölge tarımın gelişime destek olmak üzere Melikgazi Belediyesince sulama kanalları inşa edilmektedir. Şehrimizde spor, sağlık ve eğitimden sonra bölgenin tarımına ve tarım ürünlerine de destek olacağız ve tarımın gelişmesine katkı sağlayacağız. Şimdi de çiçek ve fidan üretimi, tarım ve hayvancılık ürünlerin yetiştirilmesi, pazarlanması ve istihdamı artırıcı proje kapsamında bir dizi yatırım yapacağız.”

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölge ekonomisine ve istihdamına katkısı için her türlü imkanın sağlanacağını söyledi.