Tarladan halka ‘organik hizmet ‘

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Emre Çalış, kendi ektiği organik ürünleri bahçeden taze olarak vatandaşlara sunuyor.

Vatandaşlar, sunulan hizmetle, alacakları ürünleri reyonlardan değil dallarından taze olarak alıyor. Taze ve organik ürünleri seçerek toplayan vatandaşlar bahçeden memnuniyetle ayrılıyor. 5 yıldır organik ürün üretimi yapan Emre Çalış, “Çilek, böğürtlen, ahududu, kavun, karpuz, salatalık ve daha birçok organik ürünümüz var. Rabbim neler verdiyse çoğu burada var, vatandaşlarımız geliyor kendi eliyle taze taze seçip toplayıp alıyor ve bu hizmetten memnun kalıyorlar. Biz burada memnuniyete bakıyoruz, samimiyete bakıyoruz. Talep çok, devamlı gelen müşterilerimiz var, hafta sonları genelde burası çok kalabalık oluyor. Kayseri'den geliyorlar, Develi'den tanıdıklarımız geliyorlar, eş dost akraba ve tanıdığımız insanlar geliyor ve memnun şekilde ayrılıyorlar. Keçi sütünden şeftaliye ve çileğe kadar her çeşit organik ürünümüz var. Gelenlere ikramlarımız oluyor gönüllerini alıyoruz, biz burada gönül kazanmaya niyet ettik" ifadelerini kullandı.

Alışverişten memnun kalan vatandaşlar da, "Güzel bir hizmet, herkes kendi istediği gibi gelip taze taze topluyor, çok güzel düşünülmüş bir şey" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.