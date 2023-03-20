İhlas Haber Ajansı

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Tarsus Belediyespor: 1- Kayseri Atletikspor: 3

Kadınlar 1.

Lig B Grubunda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor, dün deplasmanda oynadığı maçta Tarsus Belediyespor'u 3-1 ile geçerek zirve takibini sürdürdü.



Salon: Mersin Toroslar Spor Salonu


Hakemler: Cenk Kaçamaklı, Halil İbrahim Canpolat


Tarsus Belediyespor: Simay Orgun, Veronica Adhiambo, Tuğçe Atıcı, Merve Elif Ali, Mehmet Öztunalı, Özge Arslanalp, Beyza Nur Kayaer, Almina Durovic, Dilara Yeşil, Adlin Kaymaz


Medipax Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Deniz Emrelli, Mervenur Oktay, Esra İnce, Halenur Baytemur, Beril Tozlu, LEyva Tagle, Zeynep Batmaz, Şevval Uçar


Setler:


1.Set:24-26 (Kayseri Atletikspor lehine)


2.Set:23-25 (Kayseri Atletikspor lehine)


3.Set:25-17 (Tarsuz Belediyespor lehine)


4.Set:18-25 (Kayseri Atletikspor lehine)


Süre:31-29-28-25 (113 dakika)

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