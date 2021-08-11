Tartıştığı babası tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı babası tarafından yaralanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Orkide Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre M.G. (18) ile babası M.A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.G. eline geçirdiği bıçak ile oğlu M.G.'yi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.G. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, baba M.A.G. de suç aleti ile yakalanarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.