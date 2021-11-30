'Taş atma' meselesinde komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası

Kayseri'de 'taş atma' meselesinden dolayı tartıştığı komşusunu silahla başından vurarak öldüren öğretmene müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık M.D., avukatlar ve maktul Ö.D.'nin yakınları salonda hazır bulundu. Karar duruşmasında mahkeme heyetine savunma yapan M.D., pişman olduğunu söyleyerek, beraatini talep etti. Yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık M.D., 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, maktul ile tutuklu sanık arasında görülen 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan ise M.D.'ye 900 TL'de adli para verildi.

Olay

10 Mart 2021 tarihinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Çorakçılar Mahallesinde komşusu O.D. ile M.D. (35), arasında iddiaya göre taş atma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerin e M.D., yanındaki silah ile komşusu O.D.'ye ateş açtı. Başından vurulan O.D., tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.