Taş Mektepli Emekli Öğretmenler Buluştu

Kayseri Lisesi'nin emekli öğretmenleri, Taş Mektep Mezunları Derneği tarafından düzenlenen programla bir araya geldi.

Kayseri Lisesi'nin emekli öğretmenleri ile mevcut öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda buluştu. Programın açılışında konuşan Dernek Başkanı Ömer Uzunoğlu; "Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da emekli öğretmenlerini bir araya getirdi. Onların da Öğretmenler Günü'nü kutlamayı arzu ettik. 1893 yılına dayanan bir geçmişimiz var. 1903 yılında taş binanın birinci katı, 1916'da da ikinci katı inşa edildi. Gerek 1. Dünya Savaşı'nda gerekse Sakarya Zaferi'nde Kayseri Lisesi mezun vermemiştir, öğrencileri şehit olmuştur. 1922 yılında okulumuza Edebiyat Öğretmeni olarak atanan Faruk Nafiz Çamlıbel, Kayseri Lisesi Marşı'nı yazmıştır. 3 cumhurbaşkanı, çok sayıda bakan ve milletvekili, bilim adamı sanatçı, sanatkar, ticaret erbabı yetiştiren lisemiz bugünden sonra da Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yine aynı hedefe devam edecektir. Umarım bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gerek Türkiye gerekse dünyaya damgasını vuracak bireyler bizim lisemizden çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Programa katılan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise; "Eğitim kurumları mezunlarıyla geçmişten geleceğe sürdürebilir ilişki ve diyaloğunu kurabildiği sürece köklü gelenekleri olan marka kurumlar olabiliyorlar. Bugün burada gördüklerim ve bu atmosfer, inşallah geleceğe önemli bir marka değeri olarak gidecektir" dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında; "Erciyes Üniversitesi, önemli bir yüksek öğretim kurumu olarak 1978'de kuruldu. Kayseri Üniversitesi ismi ile kurulan üniversite Erciyes Üniversitesi adını 1982 yılında almıştır. Üniversitemizin hakikaten etkin çalışmaları ve şehir ile birlikte ekonomimizin kalkınmasında, kaliteli insan öğretiminde etkin olarak rol alan bir kurum olarak devam etmektedir. Bizler, sizlerin temsilcisi olarak bu üniversitemizin en üst yöneticisi olmak da bize ayrı gurur vermekte. Şundan emin olun sizlerin bunda çok büyük katkısı olduğunu da her zaman kalbimden geçirmekteyim. Her zaman Erciyes Üniversitesi yöneticisi olarak sizlere her alanda lisemizi temsil ettiğimi ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından program konser ile devam etti.

düzenlenen programa; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, Kayseri Lisesi emekli öğretmenleri ve öğretmenler katıldı.