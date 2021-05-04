Tasmakıran Camii yıllara ve yeni yapılara meydan okuyor

Kayseri'de bulunan, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Tasmakıran Camii, hem yıllara hem de yeni yapılara meydan okuyor.

Melikgazi ilçesine bağlı Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan ve belediyenin Tarihe Dokunuş projesi ile yeniden restore edilen Tasmakıran Camii Kapan ve Tasma Sokakları arasında bulunuyor. 1956 yılında onarıldığı tahmin edilen ve eski özelliğinden büyük ölçüde uzaklaştırıldığı sanılan dikdörtgen planlı olan camide, ibadet mekanı dört ağaç sütunla desteklenen düz bir toprak damla örtülü.

Minber ve minaresinin kuzeydoğu cephesinde minber ve minaresi bulunan caminin 2.95 metre yükseklikte olan minaresine 14 basamaklı taş merdiven ile çıkılabiliyor.

Minare dört sütunlu olup, 0.98x0.95 m. ölçüsünde ayrı bir alanda bulunmaktadır. Buradaki sütunların kare kaideli sekizgen gövdeli ve baklava dilimli başlıkları vardır. Sütunların taşıdığı yekpare parça üzerinde sekizgen piramitli külahı bulunmaktadır.