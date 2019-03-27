Tatile gelen Avusturyalı kadın Müslüman oldu

Türkiye'ye 2 sene önce tatil için gelen Avusturya uyruklu Stefanie Hackl Müslüman olarak Elif ismini aldı.

2 sene önce tatil için geldiği Antalya'da Uzman Çavuş Ahmet Çay ile tanışan ve daha sonra evlenme kararı alan Avusturya uyruklu Stefanie Hackl (26), Kayseri İl Müftülüğünde gerçekleşen törenle Müslüman oldu.

Düzenlenen ihtida töreninde konuşan Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Elif isminin Arapçada 'onurlu yaşayışın' ifadesi olduğunu belirtti. Güven, “Dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman yaşıyor. Onlar artık senin kardeşin ve sen de onların kardeşisin. Ahmet beyefendi ise bu vesileyle hem bir bireyin Müslüman olmasını sağlayarak hem de evliliğini gerçekleştirerek iki nimete birden kavuştu. Bundan sonra huzurlu, mutlu ve İslam içinde yaşarsınız inşallah” diye konuştu. Müftü Güven, genç kadına İslamın şartlarını, Müslümanlığın gerekliliklerini anlattı. Daha sonra İl Müftüsü Şahin Güven ile beraber kelime-i şehadet getiren Stefanie Hackl Müslüman oldu ve Elif ismini aldı.

Müslüman olan Elif Çay'ın eşi Ahmet Çay, "Eşimle 2 sene önce Antalya'da tatilde tanıştık. Daha sonra, internet üzerinden çeviri yaparak konuştuk ve eşim Türkçe dil kursuna başladı. Bana dinini değiştirebilir misin diye sordu ve ben kendi dinimin hak dini olduğunu, inancım gereği onun Müslüman olması gerektiğini anlattım. Oradaki Müslüman arkadaşlarının da yardımıyla İslam dini hakkında bilgiler edindi ve Müslüman olmaya karar verdi. 2 gün önce resmi nikahımızı yaptık. Bugün de İl Müftümüz Sayın Şahin Güven'in katılımıyla Müslüman oldu" ifadelerini kullandı.

Törende yeni evli çifte evlilik duası yapan İl Müftüsü Şahin Güven, ardından genç kadına Almanca ve Türkçe tercümeli Kur'an-ı Kerim, eşi Ahmet Çay'a da Kur'an-ı Kerim ile beraber İslam çerçevesinde evliliği anlatan Aile İlmihali hediye etti.