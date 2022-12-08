Tazminatlarını ödememek için hırsızlıkla suçladılar

Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde faaliyet gösteren Tergan ayakkabı ve çanta mağazası, tazminat ödememek adına 2 çalışanını hırsızlıkla suçlayarak, işten çıkarttı. Konuyla alakalı açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “2 işçiyi sırf tazminat vermemek için 46 koduyla işten çıkartmak ahlaksızlıktır” dedi.

Kayseri Park AVM'de yer alan Tergan Mağazası'nın 2 çalışanını tazminat ödememek için hırsızlıkla suçlayıp, işten çıkarttığını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Şu anda Kayseri Park'ın önündeyiz. Burada faaliyet gösteren Tergan Deri ve Ayakkabı Mağazası, geçtiğimiz günlerde 2 tane işçilerini işten çıkartıyor. Şimdi işten çıkartmalar normaldir. Fakat bunun bir usulü, bir ahlakı ve bir kaidesi vardır. Bu yasalarla da düzenlenmiştir. Genel ahlak kurallarıyla da düzenlenmiştir. İşini yapan hiçbir suçu olmayan 2 işçiyi sırf tazminat vermemek için 46 koduyla işten çıkartmak ahlaksızlıktır. Daha sonra da bunu bir şantaj olarak kullanmak, sırf tazminat vermemek için ‘eğer istifa dilekçenizi verirseniz bu 46 kodunu sileriz' tehdidiyle işçiyi ekmeğinden eden ve birliyorsunuz bu 46 kodu ‘hırsızlık' kodudur. Bu kodla işten çıkartılan bir işçi hiçbir yerde iş bulamaz. Bu çok iyi biliniyor. Diyorlar ki ‘Belirli bir süresi var. Bu süre içerisinde o kodu sileriz. Ancak istifa dilekçesi vereceksiniz'. Ben yönetimle bizzat görüştüm. Aynı şeyleri bana da söylediler. Yani bir şantajı, bir konfederasyon genel başkanına bile yapacak kadar ukalalaşan, ahlaksızlaşan bir şirketten bahsediyoruz. Bu şirketin Kayseri Park'ta yer almaması lazım. Bulundurulmaması ve çıkartılması lazım” ifadelerini kullandı.

Hırsızlık nedeniyle işten çıkartılan işçilere verilen 46 kodunun sadece mahkemelerle verilmesi gerektiğini dile getiren, Şahin, “46 kod işverenin elinde çok ahlaksızca kullanabileceği bir tehdit ve şantaj. Keyfi olarak bu muameleye hiç kimse bir şey demiyor. İşverenler neden kafasına göre kod verebiliyor. Böyle bir kod yazılacaksa yazılsın ama mahkeme kararı ile yazılsın. ‘Mahkeme kararına gerek yok. Keyfi olarak kodu yazdım' diyor ve iş bitiyor. SGK'da bunu denetlemiyor. Ancak aynı kurumlar işçiyi 55-60 saat çalıştırıyor ve mesaisini vermiyor. Asıl hırsız kim? Kim hırsız? Bu hırsızlar AVM'lerde yer etmemeli. Orada yönetimler bu hırsızları çıkartmalılar. SGK buraları denetlemelidir. Bir işçiyi 60 saat çalıştırıp, 45 saat üzerinden mesai vermek ne demektir. Bu ülkede bu haksızlığı ve hukuksuzluğa izin vermek nedir? Bu 46 kodu kaldırılmalı. Hatta işveren kod yazamamalıdır. İşten çıkartsınlar ve her şey mahkeme sürecinde belli olsun. İşten çıkartılan bu insanlar mecburen mahkemeye başvuracaklar. Çünkü tazminatları verilmedi. Hem de bu 46 koduyla çıkartıldılar. Mahkeme belki de 6-7 ay sürecek” şeklinde konuştu.