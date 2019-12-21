TBB Ba?kan? Feyzio?lu Kayseri'de oratoryoya kat?ld?

T?rkiye Barolar Birli?i (TBB) Ba?kan? Metin Feyzio?lu, Kayseri Barosu taraf?ndan d?zenlenen 'Kayseri Oratoryosuna' kat?ld?.

Kayseri Barosu taraf?ndan Mustafa Kemal Atat?rk'?n Kayseri'ye geli?inin 100. y?ld?n?m? dolay?s?yla Kayseri Oratoryosu d?zenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde d?zenlenen oratoryoya, TBB Ba?kan? M etin Feyzio?lu, Kayseri B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Memduh B?y?kk?l??, Kayseri Cumhuriyet Ba?savc?s? Abdulkadir Ak?n, Kayseri Baro Ba?kan? Cavit Dursun ve ?ok say?da davetli kat?ld?.

Rejis?rl???n? Murat Atak'?n yapt??? oratoryoda, sanat??lar seslendirdi?i Gesi Ba?lar?, Germir Ba?lar?, ?zmir'in Kavaklar?, Harbiye Mar??, Sar? Sa?l?m, Memleketim, ??kertme, Hekimo?lu, Ah Bir Ata? Ver, 10. Y?l Mar?? ve ?zmir Mar?? gibi eserler ile kat?l?mc?lara unutulmaz bir gece ya?att?.