TBF 2.Lig C Grubu 2. Hafta

Türkiye Erkekler Basketbol 2.
Lig C Grubunda mücadele eden KayseriGaz ligin 3.haftasında sahasında Çorlu Belediyespor'a 59-64 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Gözde Sancar, Osman Yetişkin, Hamza Çalışkan
KayseriGaz: Hüseyin Çevirgen (2), Emir Eid (2), Fath Mehmet Bardak, Yiğit Karalar (11), Bilgehan Diril (16), Murat Kağan Tor (2), Ali Yurtseven (20), Akkan Atasoy (2), Gökay Hacıoğlu (2), Bekir Mert Tarla (2)
Çorlu Belediyespor: Onat Gür Eroğuz (16), Tolga Kanmaz (14), Arda Akbaş (9), Tolgahan Demirel (6), Adil Elvan, Aykut Ulutuğay (14), Mustafa Ünlü, Mesut Pehlivan (5), Adem Deniz
Periyotlar: 1.Periyot: 23-20 (KayseriGaz lehine) Devre: 34-33 (KayseriGaz lehine 3.Periyot: 50-44 (KayseriGaz lehine)