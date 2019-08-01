TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette, Kayseri'nin turizm değerleri konuşuldu ve bu değerlerin tanıtılması için yapılacak çalışmalardan bahsedildi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile İl Başkanı Ümit Özer de katıldı. Başkan Büyükkılıç, eşi Kayserili olan TBMM Başkanvekili Levent Gök'e, Kayseri'nin değerlerinden kök boyadan üretilmiş el emeği göz nuru bir kilim hediye etti. Ziyarette Kayseri'nin sahip olduğu güzelliklerden bahsedildi. Levent Gök'ün Kapuzbaşı şelalelerinin görmesini isteyen Başkan Memduh Büyükkılıç, şelalelerin dünyanın önemli güzelliklerinden olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç ayrıca Koramaz Vadisi ve bu vadi çevresinde yer alan tarihi ve doğal güzellikler ve bu güzelliklerin turizme kazandırılması için yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Koramaz Vadisi, Germir, Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas, Talas ve Kültepe'yi kapsayan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalarla Kayseri'ye yeni, değerler kazandıracaklarını kaydetti.