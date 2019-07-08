TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan Kayseri OSB Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ziyaret etti.

Kayseri OSB Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Baki Ersoy, İsmail Emrah Karayel, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, sanayiciler ve işadamları, Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve OSB Yöneticileri katıldı.

Ziyaretçi heyete bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Gazi Meclisin Başkanı ilim, fikir ve kültür adamı İsmail Kahraman'ı Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, OSB tarafından yürütülen uygulamaya dönük projeler hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak "Türkiye tarihinde yaşanan en önemli dönemeçlerinden birinden olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümüne yaklaştığımız şu günlerde ülke olarak kenetlenerek, bu hain işgal girişimlerinin bir daha yaşanmaması için bir ve beraber olmalıyız" dedi. Kayseri OSB içerisinde oluşturulan Osmanlı Odasını da ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman kültürümüze, değerlerimize ve tarihimize sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.