TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar Tomarza'da

Milletvekili Akar ve Böhürler; Ak Parti İlçe binası girişinde; Belediye Başkanı Davut Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin ve parti teşkilatı tarafından karşılandı. İlçe binasında toplantı gerçekleştiren Akar ve Böhürler; seçim süreci ve sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduktan sonra ilçeden ayrıldı.